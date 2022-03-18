محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية الأردنية، لاستدراجه مواطنًا والاعتداء عليه بالطعن، والاستيلاء على ما بحوزته من ممتلكات شخصية (تم استردادها)، وجرى إيقافه، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم استدرج شخصًا واعتدى عليه بالطعن وسرقة ممتلكاته الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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