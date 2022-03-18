الانتهاء من أعمال فرش جامع القبلتين استعدادا لشهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أمس أعمال فرش جامع القبلتين بالسجاد الفاخر ضمن استعدادات الفرع لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ وذلك في إطار الجهود الرامية للعناية بالمساجد .

وبلغت كمية فرش الجامع 2000 متر مربع شمل مصلى الرجال والنساء حيث غُطّي المسجد والساحات بالسجاد الفاخر عبر إحدى الشركات الوطنية .

وتأتي أعمال فرش المساجد ضمن مبادرة التعاون المشترك ببن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة والهيئة العامة للأوقاف لخدمة بيوت الله التي تهدف إلى صيانة وتنظيف وتعقيم المساجد التاريخية والكبرى بالمنطقة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمصلين والزوار وتوفير سبل أداء الشعائر بسكينة وطمأنينة .

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