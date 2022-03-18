حقوق الانسان علامة خطيرة تظهر في الصباح عند تنظيف اسنانك تؤكد انك تعاني من نقص حاد وخطير في اهم فيتامين قد تسبب خسارة حياتك

محمد بن مسعود - الدمام - علامة خطيرة تظهر في الصباح عند تنظيف اسنانك تؤكد انك تعاني من نقص حاد وخطير في اهم فيتامين قد تسبب خسارة حياتك

VITAMIN B12 هو جزيء قابل للذوبان في الماء يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية ، والذي يعمل كلاعب رئيسي في وظيفة وتطور خلايا الدماغ والأعصاب في جسم الإنسان. يمكن أن تسبب المستويات المنخفضة من الفيتامين سلسلة من المضاعفات في المستقبل. علامة واحدة عند تنظيف أسنانك يجب أن تكون علامة حمراء.

يمكن أن يكون النقص في فيتامين ب 12 بطيئًا ، ويظهر أعراضًا خفية تظهر تدريجيًا وتشتد بمرور الوقت. سيتم الإشارة إلى النقص من خلال مجموعة من المضاعفات التي يمكن أن تظهر في أقل من شهرين. ومع ذلك ، يمكن أن تشير إحدى العلامات عند تنظيف أسنانك إلى أن لديك مستويات منخفضة من B12 لفترة طويلة.

تشير الدراسات إلى أن انخفاض مستويات B12 في الجسم يجعل من المرجح أن يصاب الأفراد بالتهاب دواعم السن.

سلطت إحدى الدراسات على وجه الخصوص ، التي نُشرت في مجلة طب اللثة السريرية ، الضوء على هذه المسألة بعد متابعة 1648 مشاركًا بين عامي 2002 و 2012.

قام الباحثون بقياس مستويات B12 ، وكذلك عمق الجيب في اللثة وفقدان التعلق السريري ، لتعكس حالة اللثة.

وفقًا للبيانات ، كان هناك ارتباط بين فيتامين ب 12 ونسب مخاطر فقدان الأسنان المرتبطة بالتهاب دواعم السن الإضافي.

كشف الباحثون أن الأفراد الذين لديهم مستويات منخفضة بشكل مزمن من B12 كانوا أيضًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض التهاب دواعم السن الشديد.

وتشمل هذه اللثة الحمراء الزاهية والأرجوانية ، وبصق الدم عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط ، ورائحة الفم الكريهة ، والصديد بين الأسنان.

يُعتقد أن هذا الارتباط يرجع إلى دور فيتامينات B12 في امتصاص السكر.

عندما تكون مستويات فيتامين ب 12 منخفضة للغاية ، يبدأ تناول السكر في إحداث فوضى في اللثة ، مما يمهد الطريق لالتهاب دواعم السن.

علاوة على ذلك ، تلعب فيتامينات ب دورًا حيويًا في تسريع التئام الجروح ، مما يعني أن المستويات المنخفضة في هذا الفيتامين ستؤخر إصلاح اللثة.

ومع ذلك ، لاحظ الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآليات بين B12 وأمراض اللثة.

يمكن تصحيح النقص الخطير بطريقتين ، بما في ذلك الجرعات الأسبوعية من فيتامين ب 12 أو حبوب ب 12 اليومية بجرعة عالية.

يمكن تصحيح النقص الخفيف في فيتامين ب 12 باستخدام مكملات الفيتامينات القياسية ، والتي توفر عادةً 6 ميكروجرام من فيتامين ب 12 – أكثر من متوسط احتياجات الجسم يوميًا.

كما هو الحال مع معظم الحالات ، يعد الاكتشاف المبكر لنقص فيتامين ب 12 أمرًا أساسيًا. عندما تُترك دون علاج يمكن أن تؤدي إلى هجمة مضاعفات ، بما في ذلك المشاكل العصبية وأمراض الدم.

قد تشمل علامات النقص الحاد في فيتامين ب 12 أيضًا الاكتئاب ، والبارانويا ، والأوهام ، وفقدان الذاكرة ، وسلس البول ، وفقدان التذوق والشم ، وأكثر من ذلك.

تنبع أوجه القصور في الفيتامين عادةً من الممارسات التي يتم اتباعها لتحسين الصحة ، مثل اتباع نظام نباتي وجراحة إنقاص الوزن.

بعض الأفراد لا يستهلكون ما يكفي من الفيتامين لتلبية احتياجاتهم ، بينما لا يستطيع البعض الآخر امتصاصه.

ينتشر نقص فيتامين ب 12 بشكل خاص بين كبار السن ، بسبب النقص في إنتاج حمض المعدة المرتبط بالشيخوخة.

الأطعمة التي توفر فيتامين ب 12 هي اللحوم والبيض والدواجن ومنتجات الألبان والأطعمة الأخرى من الحيوانات.