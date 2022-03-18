حقوق الانسان مليشيا الحوثي تتعرض لأكبر الخسائر البشرية منذ انقلابها..تفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - مليشيا الحوثي تتعرض لأكبر الخسائر البشرية منذ انقلابها..تفاصيل

أكد وزير الإعلام معمر الارياني، أن المليشيا الحوثية المدعومة من ايران تعرضت لأكبر موجة من الخسائر البشرية منذ انقلابها على الدولة في العام 2014 بينهم عشرات القيادات العقائدية التي تلقت التدريب على يد حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وقال وزير الإعلام إن صحاري الجوف ومأرب والبيضاء ابتلعت عتاد المليشيا الحوثية وعرباتها المدرعة واطقمها العسكرية المنهوبة من معسكرات الدولة‏. وأضاف الإرياني كما ذكرت وكالة سبأ للأنباء “أن المليشيات الحوثية تسوق العديد من المغرر بهم إلى المحارق بصحاري الجوف، ومأرب، والبيضاء”.. داعياً أولياء الأمور في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الى عدم السماح بالزج بأبنائهم الى جبهات القتال. ونوه الإرياني إلى أن المليشيا الحوثية لا تقيم اي وزن لخسائرها البشرية التي بلغت ذروتها الايام الماضية مقابل تحقيق انتصارات اعلامية كاذبة وتنفيذ المخططات التدميرية لنظام طهران، طالما وهي مستمرة في استغلال المغرر بهم وفئة الاشد فقرا وحشدهم بالقوة والإكراه والشعارات الفارغة من منازلهم وقراهم الواقعة بمناطق سيطرتها لجبهات القتال. وأشار الإرياني إلى أن ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الاحرار بدعم وإسناد من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يواصلون اجتراح الانتصارات في مختلف الجبهات، بشن هجوم على مواقع مرتزقة طهران “مليشيا الحوثي” شمال النضود بمحافظة ‎الجوف وتحرير عدد من المواقع أهمها قرن بن عجيل، وتبة الصليحي، والمحازيم‏.