اخبار الرياضه السعوديه الأعين تراقب «إيقالو والسومة»

محمد بن مسعود - الدمام - اليوم الكرة السعودية على موعد جديد مع الإثارة والندية المرتقبة بين فريقي الهلال والأهلي اللذين سيلتقيان ضمن الجولة 25 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة تجمع الوصيف «الزعيم»، وصاحب المركز العاشر «الراقي»، ودوماً ما تحضر الإثارة والندية بينهما ومباراة اليوم قد تختلف أكثر وأكثر عن المباريات السابقة، فالهلال يدخل المباراة لمطاردة فريق الاتحاد «المتصدر»، والأهلي من أجل الهروب عن المراكز المتأخرة. على صعيدٍ آخر في هذا الكلاسيكو «الأعين» ستراقب كلاً من الهدافين «إيقالو» مهاجم الهلال وهداف الدوري حتى الآن بـ«16» هدفاً الذي استطاع تسجيل هدفين في فريق الأهلي خلال الدور الأول بقميص الشباب، و«العقيد» هداف الأهلي السوري عمر السومة الذي بدأ أخيراً يعود إلى هوايته التهديفية التي كان آخرها في الجولة الماضية أمام الطائي إذ سجل هدفين وصنع هدفاً ليصبح لديه 9 أهداف.

يذكر أن السومة لديه رصيد تهديفي مذهل ضد الهلال، حيث سجل 12 هدفاً في مرمى الأزرق، بواقع 8 في دوري المحترفين السعودي، إضافة إلى 4 في كأس الملك وكأس السوبر والبطولة العربية ودوري أبطال آسيا،

ويعود آخر هدف للاعب عمر السومة ضد الهلال في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020، بالجولة الـ 26 التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف.