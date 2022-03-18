يذكر أن السومة لديه رصيد تهديفي مذهل ضد الهلال، حيث سجل 12 هدفاً في مرمى الأزرق، بواقع 8 في دوري المحترفين السعودي، إضافة إلى 4 في كأس الملك وكأس السوبر والبطولة العربية ودوري أبطال آسيا،
ويعود آخر هدف للاعب عمر السومة ضد الهلال في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020، بالجولة الـ 26 التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه «كلاسيكو» الدور الثاني.. هلااااالي
- اخبار الرياضه السعوديه رباعي أهلاوي «NEW» أمام الزعيم
- اخبار الرياضه السعوديه «دياز» لا يخسر أمام «الراقي»
- البنتاجون: روسيا تهاجم المنشآت المدنية بشكل متزايد
- إعلان أسماء الفائزين بجائزة أمير الجوف للزيت والزيتون
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه الأعين تراقب «إيقالو والسومة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.