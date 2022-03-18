اليوم (الجمعة) يلتقي الزعيم والراقي ضمن الجولة 25 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ستاد «الملز».
إذ يتفوق الزعيم بعدد الانتصارات منذ موسم 2008 حتى اللحظة، حيث تواجها 13 مرة تحديداً بمباريات الدور الثاني انتصر الأزرق 5 مرات مقابل 3 للأخضر وتعادلا 5 مرات.
وسيكون اللقاء الثاني اليوم بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بـ«الملز» تحديداً بالدور الثاني، بالمقابل تواجها 5 مرات على ملعب «الجوهرة» و3 مباريات أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ومثلها على ملعب «الدرة» بالعاصمة (الرياض)، ومباراة واحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضة (الشرائع) بمكة المكرمة.
واليوم اللقاء الثاني بينهما في يوم (الجمعة) حيث كان اللقاء الأول موسم «2008-2009» حينها انتصر الزعيم بهدف دون مقابل أحرزه المدافع الإسباني السابق ألبرتو بوتيا.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه «كلاسيكو» الدور الثاني.. هلااااالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.