اخبار الرياضه السعوديه «كلاسيكو» الدور الثاني.. هلااااالي

محمد بن مسعود - الدمام - هناك الكثير من المفارقات بين فريقي الهلال والأهلي ضمن دوري المحترفين السعودي التي تلفت الأنظار إما عن طريق الأخبار والكواليس أو الأرقام والإحصاءات.

اليوم (الجمعة) يلتقي الزعيم والراقي ضمن الجولة 25 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ستاد «الملز».

إذ يتفوق الزعيم بعدد الانتصارات منذ موسم 2008 حتى اللحظة، حيث تواجها 13 مرة تحديداً بمباريات الدور الثاني انتصر الأزرق 5 مرات مقابل 3 للأخضر وتعادلا 5 مرات.

وسيكون اللقاء الثاني اليوم بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بـ«الملز» تحديداً بالدور الثاني، بالمقابل تواجها 5 مرات على ملعب «الجوهرة» و3 مباريات أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ومثلها على ملعب «الدرة» بالعاصمة (الرياض)، ومباراة واحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضة (الشرائع) بمكة المكرمة.

واليوم اللقاء الثاني بينهما في يوم (الجمعة) حيث كان اللقاء الأول موسم «2008-2009» حينها انتصر الزعيم بهدف دون مقابل أحرزه المدافع الإسباني السابق ألبرتو بوتيا.