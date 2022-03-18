اخبار الرياضه السعوديه «دياز» لا يخسر أمام «الراقي»

إذ سيلتقي الهلال مساء اليوم الفريق الأهلاوي، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان المدرب رامون دياز خاض أمام الهلال 4 مباريات ولم يخسر أي مواجهة، إذ نجح في تحقيق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة.
وكان الفريق الهلالي قد استعاد بريقه مجدداً مع المدرب رامون دياز، ونجح في تحقيق 6 انتصارات متتالية ولم يخسر أي مباراة ليعود منافساً على لقبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.
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