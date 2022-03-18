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اخبار الرياضه السعوديه «دياز» لا يخسر أمام «الراقي»

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محمد بن مسعود - الدمام - يتسلح مدرب الفريق الهلالي الأرجنتيني رامون دياز بإحصائية رائعة في المباريات التي خاضها أمام الأهلي،

إذ سيلتقي الهلال مساء اليوم الفريق الأهلاوي، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير للمحترفين، وكان المدرب رامون دياز خاض أمام الهلال 4 مباريات ولم يخسر أي مواجهة، إذ نجح في تحقيق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة.

وكان الفريق الهلالي قد استعاد بريقه مجدداً مع المدرب رامون دياز، ونجح في تحقيق 6 انتصارات متتالية ولم يخسر أي مباراة ليعود منافساً على لقبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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