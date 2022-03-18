إعلان أسماء الفائزين بجائزة أمير الجوف للزيت والزيتون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اُختتم مساء اليوم مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الـ 15، بإعلان أسماء الفائزين بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف لأفضل إنتاج للمزارعين من الزيت والزيتون،البالغة قيمتها نصف مليون ريال.

وقد أُقيم حفل بهذه المناسبة حضره نيابة عن سمو أمير منطقة الجوف وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان وذلك بمقر المهرجان بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا.

حصد جائزة أمير الجوف لأفضل زيت زيتون في المركز الأول محمد الشقير وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، والمركز الثاني عبدالهادي الشراري وجائزة بقيمة 70 ألف ريال، والمركز الثالث مدالله الشراري بقيمة 50 ألف ريال، والمركز الرابع سلمان الجهني بقيمة 20 ألف ريال، والمركز الخامس عبدالكريم الشراري وقيمة الجائزة 10 آلاف ريال.

وجاء في المركز الأول لجائزة أمير الجوف لأفضل زيتون مكبوس في المهرجان محمد الخنجر وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، والمركز الثاني مرزوق الخنجر وقيمة الجائزة 70 ألف ريال، والمركز الثالث إبراهيم الحمد والجائزة 50 ألف ريال، والمركز الرابع سعود الجريد والجائزة 20 ألف ريال، وفي المركز الخامس ورثة عبدالله الجريد وقيمة الجائزة 10 آلاف ريال.

وفي ختام الحفل كرَّم وكيل إمارة الجوف الجهات المشاركة الحكومية والخاصة وأعضاء لجنة جائزة سمو الأمير.