محمد بن مسعود - الدمام - الأبشع على الإطلاق .. سيدة تقتل زوجها بطريقه مروعة وبمشاركة عشيقها

أقدمت سيدة مصرية على ارتكاب جريمة قتل بشعة بحق زوجها، وذلك بعدما قيدت زوجها بحبل وتعذبيه وممارسه الرذيلة مع عشيقها أمامه لإجباره على طلاقها.

و في التفاصيل، فقد قامت سيدة مصرية بقتل زوجها، حيث ألقت به من شرفة الطابق الثالث، في وسط الشارع، وادّعوا أنه انتحر داخل منطقة بولاق الدكرور، على حسب قول نجل شقيق الضحية، وفق (القاهرة 24).

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و قال إسلام هاني، نجل شقيق الضحية عن تفاصيل الواقعة المأساوية التي تعرض لها عمه: “كانت هناك عدة خلافات عائلية بين عمي وزوجته منذ عدة سنوات، وكانت زوجة عمي كثيرا تطلب منه الطلاق لكنه كان يرفض بسبب أطفاله الصغار اللذين مازالوا يحتاجون للرعاية”.

وحول كواليس الواقعة قال نجل شقيق الضحية: دخل عمي كعادته للشقة بعد أن أنهى عمله، فوجد زوجته تمارس الرذيلة مع عشيقها ولم تبالي مطلقا لوجوده، وقالت له طلقني وعندما رفض قام عشيقها بضرب عمي والاعتداء عليه، وتمكنوا من ربطه بالحبل وألقوا به من البلكونة في وسط الشارع ليلقى مصرعه فورا، على حد قوله.

وعن معرفته بالواقعة قال نجل شقيق الضحية: تلقيت اتصالا من عشيق زوجة عمي، يخبرني بأن عمي سقط من البلكونة وتم نقله للمستشفى فتحركت على الفور إلى المستشفى لكني وجدته قد فارق الحياة.