محمد بن مسعود - الدمام - شاهد: شاب ينهي حياة والده وزوجته بطريقة غير متوقعة ولا تخطر على بال احد

أقدم شاب فلاح مصري على إنهاء حياة والده وزوجته عن طريق وضع مبيد حشري بالمحشي، وقادت الصدفة شقيقه من زوجة أخرى لوالده إلى تناول الطعام، فأصيب هو الآخر بالتسمم ونُقل إلى المستشفى للعلاج مع والده.

وفي التفاصيل، فقد تلقى المقدم محمد العشري، رئيس مباحث الصف بمحافظة الجيزة، بلاغا من مستشفى الصف بوصول فلاح 65 سنة، ونجله 15 سنة مصابين بحالة تسمم، وجرى إسعاف المصابين داخل المستشفى، وفق (رؤيا نيوز).

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وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصابين تناولا “محشي” معد منزليا، وأن المجني عليه الفلاح، متزوج من 3 سيدات، وابنه الأكبر من الزوجة الأولى وراء ارتكاب الواقعة.

وتم ضبط المتهم، واعترف في التحقيقات الأولية بوضع مبيد حشري في المحشي؛ قاصدًا قتل والده وزوجته الجديدة، مشيرًا إلى أنه لم يكن ينوي قتل شقيقه.