شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراحل لأرشفة 273 ألف وثيقة رسمية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت بلدية محافظة القطيف التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، المرحلة الرابعة من مبادرة «أرشفة»، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.

وبلغت إحصائية الأرشفة بالأربع مراحل، 2000 ملف، تحتوي على 273 ألف وثيقة رسمية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق مفهوم «البلدية الرقمية»، وتفعيل برنامج كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».