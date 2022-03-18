شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على أسواق الهفوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الهفوف، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، جولاتها الرقابية الميدانية على أنشطة الصحة العامة، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.