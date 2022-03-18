شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعوية ضد خطر السحر والشعوذة والكهانة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مدير قيادة دوريات أمن الطرق بمحافظة الأحساء المقدم الحميدي المطيري، بمكتبه، أمس، أعمال حملة «إن الله لا يصلح عمل المفسدين»، واستمع لشرح عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأحساء الشيخ محمد السبيت.

وتستهدف الحملة التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي والتوعية بالرقية الشرعية والمخالفات، التي تقع فيها.

وتُعنى بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في توعية المجتمع وتعزيز العقيدة الصحيحة، وحرص الرئاسة العامة وفروعها على إطلاق مبادراتها وأعمالها التوعوية النافعة المؤثرة، امتداداً لجهودها المختلفة في شتى المجالات العقدية والفكرية والأخلاقية.

من جهته، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-.