شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 120 شتلة بـ«دوحة الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 120 شتلة، ضمن مبادرة «لنجعلها خضراء»، والتي نفذها مجموعة من موظفي البلدية؛ لتشجير شارع أنس بن مالك بحي الدوحة، وذلك لتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى جودة الحياة، ومستوى الوعي البيئي. وتكثف إدارة الأسواق جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية، وتم رصد عدة مخالفات، وجار العمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما كثفت جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية، ما أسفر عن ضبط عدة مخالفات تمثلت بعدم تجديد رخصة البلدية، ووجود عيوب في زجاج الواجهة، وعدم نظافة الجدران والأسقف.

كانت إدارة خدمات الشاطئ قد واصلت جولاتها الرقابية على محطات الوقود ومراكز الخدمة، وتم خلالها إغلاق محطة وقود بشكل كلي لعدم التزامها بالاشتراطات الصادرة من الوزارة، وذلك لتحسين محطات الوقود ورفع جودتها.