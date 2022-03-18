شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 10 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الفرق الرقابية ببلدية محافظة الخبر، جولاتها الرقابية على محلات الأسماك، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان، وبلغ عدد المحلات التي تمت زيارتها من قبل المراقبين المختصين، 14 محلا، أسفرت عن توجيه إنذارات للمنشآت، وإتلاف 10 كيلو جرامات من الأسماك الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

نظافة الأسطح

وتتضمن الجولات التأكد من توافر البطاقات الصحية للعاملين، ونظافة الأسطح والمعدات، إضافة إلى التأكد من خلوها من الصدأ، وسلامة تخزين الأسماك، ورصدت الفرق بعض المخالفات المتنوعة بسبب عدم صحة تخزين الأسماك، أو عدم نظافة الأسطح.

جولات متواصلةوأشارت بلدية محافظة الخبر إلى مواصلة الجولات على فترات «صباحية ومسائية»، ضمن جولاتها المستمرة حرصا منها على سلامة المستهلك، وبينت أن هناك ارتفاعا لنسبة امتثال تلك المحلات.

استيفاء الاشتراطاتوأوضحت البلدية أن الجولات التي تنفذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تأتي في إطار مسؤولياتها لمراقبة الأسواق، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية والاحترازية، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع كافة.

سلامة الأغذيةوأشارت إلى تكثيف نشاط البلدية الرقابي، لضمان المحافظة على سلامة الأغذية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.

ثبات الأسعاروشهدت أسعار الأسماك، ثباتا في الأسواق، لتوافر كميات كبيرة من الأسماك المستوردة، مع توقعات بانخفاض يصل إلى 30 %، في شهر رمضان المبارك، لجميع الأنواع.

فرصة للشراءوكشف بائعون أن أسعار الأسماك، هذه الأيام، مناسبة جدا للشراء، وذلك بسبب قرب شهر رمضان المبارك، الذي يقل فيه الطلب على الشراء، وأن الأسعار شبه ثابتة منذ ما يقارب الشهرين، مع انخفاض طفيف، أحيانا، وبحسب الكميات الموجودة في الأسواق.

توازن السوقوأكدوا أن ذلك يعود لثبات متوسط أسعار الأسماك المستوردة، وهو الأمر الذي أحدث توازنا للسوق، وأن أسعار الأسماك مجملا، ستنخفض في شهر رمضان.