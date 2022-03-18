شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 68 منشأة مخالفة في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية المبرز، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، تنفيذ خططها المجدولة؛ لتعزيز مبادرة إزالة عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، في الأحياء والبلدات، وتطبيق الاشتراطات البلدية، أسفرت عن رفع 4768 مترًا مكعبًا من المخلّفات والأنقاض خلال أسبوع.

وأغلقت البلدية 14 منشأة لمخالفة الاشتراطات البلدية، وتطبيق الجزاءات وفق اللوائح والأنظمة حيالهم، وذلك خلال أسبوع.

ونفذت بلدية العمران جولات متابعة رقابية لمحال أنشطة الصحة العامة، شهدت إنذار ومخالفة 68 منشأة لمخالفة الاشتراطات البلدية، وتمت مصادرة 110 كيلو جرامات من الأغذية الفاسدة، خلال الأسبوع الماضي.