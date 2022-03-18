شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يعزي أسرة الغوينم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، أمس، تعازيه لأسرة الغوينم، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بعبدالرحمن الغوينم؛ لتعزيته في وفاة والده مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي بن عبدالرحمن الغوينم، داعيًا للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على مواساته لهم في فقيدهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على سموه، وأن يحفظ ولاة أمرنا ويديم علينا نعمتي الأمن والاستقرار.