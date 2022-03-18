شكرا لقرائتكم خبر عن سفلتة شوارع «الديرة».. وصيانة «9 ب» بالبديعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية سيهات أعمالها في صيانة وسفلتة ورصف الشوارع الداخلية في حي الديرة، بإجمالي مساحة 20 ألف متر مربع، وذلك رفعا لكفاءة مستوى أداء الطرق.

وبدأت بلدية محافظة القطيف صيانة شارع «9 ب»، بحي البديعة بطول 1000م، وعرض 30م، وتشمل الأعمال إزالة طبقة الأسفلت التالفة، وإعادة السفلتة مع الدهان والتخطيط وتنفيذ الجزيرة الوسطية، وذلك ضمن مشاريع صيانة الطرق بالمحافظة.

وكانت البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، قد بدأت بتركيب لوحات إرشادية بمواقف ميدان القلعة بخصوص منع وقوف الحافلات والشاحنات بهذه المواقف؛ لتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على المنظر العام، وحرصا على سلامة الأهالي والزوار.