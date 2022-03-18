شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 4 مواقع «سكراب» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، موقعين، وأشعرت موقعين آخرين، إضافة إلى ضبط عمالة مخالفة، وذلك في حملة ميدانية على مواقع للسكراب في المناطق الصناعية، بالتعاون مع مكتب العمل، والأمن الوقائي.

وأتلفت البلدية كمية من الأجبان تبين عليها أثر العفن والفساد إثر سوء النقل والتخزين، وذلك أثناء الجولات الميدانية على المنشآت الغذائية، مع تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين، حفاظا على سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.

وضبطت البلدية شاحنة يلقي سائقها الأنقاض والمخلفات في المناطق الممنوعة، وتم استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.