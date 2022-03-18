شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 20 ألف شتلة زهور و1430 شجرة بجوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية جوف بني هاجر، مؤخرا، عددا من الأشجار المتنوعة والأزهار الموسمية، لزيادة الرقعة الخضراء، ضمن مبادرة «شرقية خضراء»، وضمن جهود البلدية بالبيئة والزراعة واستمرار المحافظة عليها.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد اليامي، أن البلدية وضعت خطة للارتقاء بالمرافق العامة وزيادة المساحات الخضراء وتشجير وزراعة الشوارع الرئيسية، وإضافة لمسات جمالية على المداخل والميادين، مشيرا إلى أن المساحات الخضراء المضافة بلغت 5800 متر مربع من النجيلة، وكذلك إضافة عدد 20 ألف شتلة زهور موسمية، وأكثر من 1430 شجرة متنوعة، والتي لها الأثر الكبير في زيادة الرقعة الخضراء، والمساهمة في الحد من التلوث، وزيادة البعد الجمالي.

وأشار م. اليامي إلى أن العمل جار في زراعة عدد من الشوارع الرئيسية والمداخل والحدائق، وفقا لأفضل المعايير؛ تحقيقا للأهداف التجميلية والبيئية، بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني بالمنطقة.