شكرا لقرائتكم خبر عن التقلبات الجوية تؤجل افتتاح معرض الزهور بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، تأجيل افتتاح معرض الزهور إلى حين تحسن الأجواء والتقلبات الجوية، حرصا على سلامة الزوار، وذلك بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات وانتظار أهالي الجبيل لعودة المعرض.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية خلف الشمري، أن معرض الزهور يأتي ضمن حرص الهيئة الملكية على إيجاد بيئة اجتماعية جاذبة بمدينة الجبيل الصناعية، وتعزيز رؤية المملكة 2030 في تفعيل دور السياحة في المملكة، والترويح الترفيهي لسكان وزوار المدينة، إضافة إلى توفير بيئة اجتماعية حاضنة وجاذبة تلبي الاحتياجات التنموية في المدينة، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية في مملكتنا الحبيبة.