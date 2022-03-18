محافظ الدلم يدشن مهرجان الخضار الأول

افتتح محافظ الدلم، فهد بن سلطان بن حميد، مهرجان الخضار الأول في الدلم، والذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في ساحة الاحتفالات بجوار المركز الحضاري في الدلم، بحضور مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ماجد عبدالعزيز الفراج، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية.

وأوضح المهندس مسعود بن سالم القريني مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة أن المهرجان يقام خلال الفترة من 16 – 19 مارس لإبراز ما تحظى به الدلم من ميزة تنافسية في القطاع الزراعي بشكل عام، وإنتاج الخضار بشكل خاص بهدف التعريف والتسويق للمنتجات الزراعية، حيث سيشهد مشاركة أكثر من 42 مزارعاً وشركة زراعية.

كما سيشهد المهرجان برنامج إرشادي مصاحب يشارك من خلاله عدد من المتحدثين عن التحول إلى الزراعة المائية والإدارة المتكاملة للبيوت المحمية للخضار والتسويق الزراعي والإدارة المتكاملة، لمكافحة الآفات التي تصيب الخضار.

وأضاف: هذا المهرجان تم إقامته بتوجيه من وزارة البيئة للتوعية بأهمية الخضار وتشجيع المجتمع لاستهلاك الإنتاج الزراعي المحلي للوصول للاكتفاء الذاتي والمساهمة في دعم المزارعين، ورفع هامش الربح، وتوليد الفرص الوظيفية للشباب.

كاشفاً أن محافظة الدلم تحتضن أكثر من 1945 مزرعة، وأكثر من 30 ألف بيت محمي، وهو ما يميزها عن بقية محافظات المملكة في الاهتمام بزراعة الخضار.

وبين: سيشهد المهرجان أيضاً وجود فعاليات مصاحبة لكافة أفراد الأسرة، مثل تواجد مسرح للأطفال، وركن للقرية التراثية، وعربات الأطعمة، والأسر المنتجة، والسيارات الكلاسيكية، والحيوانات الأليفة، داعياً الجميع لزيارة المهرجان للاستمتاع بكافة الفعاليات التي يحتضنها المهرجان الأول من نوعه في المنطقة.