انطلاق مهرجان الألبان في الخرج بمشاركة كبريات الشركات المتخصصة

افتتح محافظ الخرج، مساعد بن عبدالله الماضي، مهرجان الألبان والأغذية الذي تشارك فيه كبريات شركات الألبان بالمملكة.

وأوضح: «هذا المهرجان، الذي يعد الأضخم في استقطاب شركات الألبان بالمملكة، يعزز الجهود كافة في هذا المجال الحيوي الذي يشكّل جزءا من اقتصاد المنطقة، ويتوسع بشكل دائم من أجل إبراز الجهود التي تعبر عن المكتسبات المستمرة في قطاع الألبان، خصوصا أننا نعيش مرحلة فارقة تبشر دائما بأن العمل في إطار سياسة المملكة ورؤيتها، لتعزيز الاقتصاد الوطني، هو الدرع الواقية للتنمية والرخاء».

وأضاف «الماضي»: «هذه المناسبة تبعث على الفرح، وتضع أفراد المجتمع أمام حقائق جديرة بالذكر، ومن ثم يأتي المهرجان ليعمق الكثير من الروابط الاجتماعية في إطار ترفيهي جذاب من خلال جملة من الفعاليات بمشاركة مجتمعية متزايدة، وهو ما يضفي على المهرجان صفة اجتماعية محببة لدى الجميع، في ظل رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض».

وأشار «الماضي» إلى أن التجهيزات تمت على أعلى مستوى، وبإشراف لجان متخصصة، لإكمال جوانب السوق الشعبية المشتركة، وبحضور الأسر المنتجة، فضلا عن صالات الألعاب المخصصة للأطفال، لافتا إلى أن المشاركة ضخمة من قِبل الشركات التي تمت دعوتها بما يتناسب مع ضخامة المهرجان، وأهميته في المنطقة، خصوصا أن محافظة الخرج تعد من أكبر المحافظات التي تضم عددا كبيرا من شركات الألبان والأغذية، والتي تغذي ما يعادل 80% من الإنتاج الغذائي على مستوى المملكة.