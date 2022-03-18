شكرا لقرائتكم خبر عن «فنون الطهي» تنظم مهرجان «الفقع» وتستهدف الترويج العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظِّم هيئة فنون الطهي مهرجان "الفقع" الأول في ساحة الكندي بحي السفارات في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 - 26 مارس الجاري بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ليكون منصة كبرى لبائعي الفقع والمطاعم والطهاة المحليين، ومقصداً سياحياً وترفيهياً للزوار، ويمكن للراغبين بحضور المهرجان التسجيل مجاناً عبر الرابط الإلكتروني، https://mocevents.ticketmx.com/ar/d/1313/truffle-festival .

وينقسم المهرجان إلى مناطق رئيسية هي: منطقة الطعام التي تتضمن عروضاً لفنون الطهي السعودية وتجارب في فنون الطهي العالمية، والمعرض الثقافي الشيق المصاحب الذي يحكي قيمته الغذائية وتاريخه، إضافة إلى منطقة لتذوق منتجات الفقع المبتكرة.

ويضم مهرجان "الفقع" جناحاً مخصصاً للقهوة السعودية، ومنطقة للأطفال تتضمن ركناً للرسم والتلوين، ومساحة رملية تقام فيها المسابقات للبحث عن الفقع وتوزيع الجوائز؛ لصنع تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة.

وتهدف هيئة فنون الطهي من إقامة هذا المهرجان إلى إحياء القيمة التاريخية والتراثية لارتباط الفقع بالمطبخ السعودي والترويج لها عالمياً، ودعم المزارعين والباعة المحليين لرفع عائدهم الاقتصادي، إضافةً إلى تعزيز التنوع في محصول الفقع السنوي وتحسين جودته، وتضمين الفقع في أطباق متنوعة منسجمة مع التراث السعودي.