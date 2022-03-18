«IMG» شريكًا تجاريًا لكأس الخليج العربي لكرة القدم في صفقة طويلة الأمد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عقد شراكة طويلة الأمد مع شركة IMG بصفة شريك تجاري لبطولات كأس الخليج الست المقبلة التي ستقام في الفترة من 2023 إلى 2031.

وستعمل شركة IMG على تعزيز حضورها في المنطقة، وسيتم توظيف خدماتها كاملة بما في ذلك تسويق الحقوق الإعلامية وجميع مجالات الرعاية التجارية ومبيعات الضيافة للاتحاد، كما ستعمل شركة IMG على ضمان تقديم أعلى معايير تغطية الإنتاج للبطولة التي تضم ثمانية منتخبات وتقام كل سنتين، وستقوم IMG بتسويق الحقوق الإعلامية عبر جميع المنصات، وستشمل مبيعات رعاية حقوق البطولة.

وتقام نسختان من البطولة في عام 2023 نسخة خليجي 25 في شهر يناير ونسخة خليجي 26 في نهاية العام ذاته، على أن تليها أربع بطولات في الأعوام 2025 و2027 و2029 و2031.

وتقام بطولة كأس الخليج بين منتخبات كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية العراق والجمهورية اليمنية.

وقد صرح الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بالقول: «نقدر في الاتحاد هذه الشراكة مع IMG ونأمل أن يكون لها دور فعال وكبير وتسويق البطولات وانتشارها بمعايير عالية ورفع قيمة البطولة، ولاسيما أن بطولة الخليج تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين في المنطقة والإقليم. إن هذه الشراكة ستعزز كأس الخليج العربي وتطوره خاصة أنها تجذب عشاق كرة القدم لما تمثله لأبناء الخليج العربي من خصوصية، وستدفع البطولة قدما إلى الإمام، كما أنها ستشارك في النقلة النوعية التي ستشهدها جميع منافسات الاتحاد في المستقبل».

بدوره، قال آدم كيلي الرئيس التنفيذي لشركة IMG: «هذه شراكة مهمة للغاية لشركة IMG ونحن نتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد لاستثمار الإمكانات التجارية لكأس الخليج العربي إلى أقصى حد. ونعتقد أن استثمارنا في البطولة سيشكل تحولا لهذا الحدث المرموق».

وأضاف: «سنحضر فريقا متخصصا من المديرين التنفيذيين ذوي الخبرة إلى المنطقة ونخطط لتوسيع وجودنا على الأرض بشكل كبير. وإلى جانب علاقاتنا الحالية مع شركائنا في البث على المدى الطويل في المنطقة والخبرة الدولية لشبكة IMG، سوف ينمي هذا المنافسة ويعززها بشكل أكبر».

تتكون البطولة من مجموعتين تضم كل منها أربعة منتخبات مع تأهل متصدرا كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتواجه المنتخبان الفائزان في المباراة النهائية. ويذكر أن منتخب البحرين أحرز لقب النسخة رقم 24 لكأس الخليج العربي التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة عام 2019.