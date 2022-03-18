«الأشغال» تستعد لسباق جائزة البحرين الدولية الكبرى «فورمولا 1»

محمد بن مسعود - الدمام - قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتأكد من جاهزية شبكتي الطرق والصرف الصحي وسلامتهما، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال المملكة لفعاليات سباق جائزة البحرين الدولية الكبرى «فورمولا 1».

وتأتي هذه الأعمال انطلاقا من حرص الوزارة على توفير كل ما يلزم للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير الذي يقام على أرض مملكة البحرين من خلال تهيئة الطرق الرئيسية وصيانتها وتوفير خدمات البنية التحتية لرفع مستوى السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة المرورية عليها مع اقتراب العد التنازلي للسباق.

وأشارت الوزارة إلى أنها قد قامت بإعادة صباغة الخطوط الأرضية وحجز الأرصفة ومواقف السيارات، وتهيئة المواقف الترابية، وصيانة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية وتنظيفها في المنطقة القريبة من حلبة البحرين الدولية لسباقات السيارات، كما قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لغلق بعض المسارات لتنظيم الحركة المرورية.

وفيما يتعلق بأعمال الصرف الصحي تم عمل الصيانة الوقائية لشبكات الصرف الصحي من حلبة البحرين الدولية حتى المحطات الفرعية وصولا إلى المحطات الرئيسية، حيث تم التأكد من عمل محطتي الضخ E4 وE4F اللتين تخدمان حلبة البحرين الدولية، كما تم التأكد من المحطات الرئيسة E1 وE2 وE3، كما تم توفير مولدات كهربائية للمحطات التي تخدم حلبة البحرين الدولية تحسبا لحدوث أي انقطاع كهربائي، بالإضافة إلى تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار على امتداد شارع خليج البحرين.

من جانب آخر، قامت الوزارة بأعمال الإضاءة والتزيين للطرق المؤدية إلى حلبة البحرين الدولية، ومعالجة أشجار النخيل المتواجدة في حلبة البحرين الدولية في المنطقة الصحراوية والشوارع المؤدية إليها، وتحسين المظهر العام لشارع خليج البحرين والإعلانات الإرشادية المؤدية إلى حلبة البحرين الدولية، وتركيب الأعلام على الشوارع العامة لمملكة البحرين والطرق المؤدية إلى حلبة البحرين الدولية وتزيينها.

وتهيب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مستخدمي الطريق، بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية خلال فترة إقامة الفعالية، لضمان سلامتهم.