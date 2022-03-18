تواصل منافسات دور الـ16 لبطولة البحرين للتنس للسيدات

محمد بن مسعود - الدمام - تواصلت منافسات بطولة البحرين المفتوحة للتنس للسيدات لليوم الثاني على التوالي على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة بحرين بوليتكنك في مدينة عيسى، حيث أقيمت مساء أمس 7 مباريات ضمن منافسات دور الـ16 في الفئات الثلاث للبطولة.
وشهدت فئة المبتدئات إقامة ثلاث مباريات، حيث التقت اللاعبة مروة عبدالله العلي مع اللاعبة جميلة نشابة وانتهت لصالح اللاعبة مروة بنتيجة 6/3 و6/2، كما تمكنت اللاعبة صوفيا بدر من الفوز على اللاعبة أمينة عبدالقادر 6/3 و6/0، كما فازت اللاعبة فائزة فايز على اللاعبة آلاء المخرق 6/1 و6/1، وفي مباراة أخرى فازت اللاعبة ريا السميط على اللاعبة عائشة جميل 6/4 و6/1.
وفي الفئة المتوسطة نجحت اللاعبة علياء عبدالله في الفوز على اللاعبة مروة رسلان 6/7 و6/0 و10/7، كما فازت اللاعبة حنين أبومصطفى على اللاعبة فاطمة دهيم 6/3 و6/4.
وأقيمت مباراة واحدة ضمن فئة المتقدمات، حيث تمكنت من خلالها اللاعبة فرح من الفوز على اللاعبة إيرا جابرييل 6/2 و6/3.
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