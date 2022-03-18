اخبار دوليه – ملفا الاتفاق النووي وأوكرانيا ساهما في إفراج إيران عن البريطانيَين

محمد بن مسعود - الدمام - أتى إطلاق سراح مواطنين إيرانيين بريطانيين بعد احتجازهما لسنوات في إيران في سياق مشهد طرأت عليه تحولات كبيرة في المجال الجيوسياسي وقطاع الطاقة مع محادثات واعدة حول النووي الإيراني وحاجات الغرب الجديدة من مصادر الطاقة في ظل احتدام الحرب في أوكرانيا.

على مدى ستّ سنوات، لم تنجح محاولات الخارجية البريطانية للإفراج عن نازانين زاغاري راتكليف (43 عاما) المدانة بتهمة التآمر لقلب نظام الجمهورية الإسلامية،.

لكن أعلن بشكل غير متوقع الأربعاء عن عودتها إلى لندن، وكذلك عودة المهندس المتقاعد أنوشه آشوري (67 عاما) الذي أوقف العام 2017 بتهمة التجسس.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي «لقد كان الأمر معقدا في كل خطوة على الطريق بسبب العدد الكبير جدا من العقوبات المفروضة على إيران».

وأضاف لمحطة سكاي نيوز «لكننا لم نستسلم أبدا»، مشددا على أن تغيير الحكومة في إيران العام الماضي «ساعد بالتأكيد» في دفع المفاوضات «الشاقة».

– «ديناميات دبلوماسية إيجابية»

من جهتها، شددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأربعاء على ان الجهود تكثفت خلال الأشهر الستة الماضية، بإيفاد مفاوضين بريطانيين إلى طهران في الخريف الماضي.

ويرى الكثير من الخبراء أن الإفراج عن زاغاري راتكليف وآشوري جاء في سياق مؤات، مشيرين إلى تغير في نهج كل من لندن وطهران في وقت قد تنجح فيه القوى الكبرى وإيران قريبا في إحياء الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة).

ساعد سداد الحكومة البريطانية لديون تقارب 400 مليون جنيه إسترليني مستحقة منذ عقود لإيران بسبب صفقة دبابات لم تسلمها لندن لطهران، والتي لطالما اعتُبرت إشكالية بسبب العقوبات، على حلحلة القضية التي اتخذ فيها المحتجزان السابقان «رهينتين» وفق المدافعين عنهما.

وقال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية علي واعظ إن هذا الملف كان «مشكلة ثنائية بين إيران والمملكة المتحدة… لكن القرار لم يكن ممكنا إلا ضمن السياق الأوسع للتعامل البناء».

وأوضح واعظ لوكالة فرانس برس «من دون أدنى شكّ، جعلت الديناميات الدبلوماسية الإيجابية في فيينا هذا الاتفاق ممكنا… من الصعب تخيل أن هذا النوع من الاتفاق يمكن أن يحدث عندما يكون هناك عداء بين إيران والغرب».

ساهم الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الخام ومن بينها النفط في هذا الوضع الجديد.

ينظر إلى إيران، المنتج الكبير للذهب الأسود وصاحبة الاحتياطات الضخمة، على أنها تتمتع «بإمكانات كبيرة» للمساهمة في استقرار سوق الطاقة، وفق سيد علي علوي الباحث في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن.

وأشار علوي في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن هذا المعطى أدى إلى «انفتاح» ملموس لدى الغربيين وجعل البريطانيين يتبنون «سياسة براغماتية».