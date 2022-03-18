ســـوء الأحــوال الجويـــة يغـــرق سفينـــة اماراتيـــة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت شركة سالم المكراني للشحن التي تتخذ من دبي مقرًّا أن إحدى سفنها غرقت أمس الخميس قبالة ساحل إيران وأن السلطات الإيرانية أرسلت قاربًا لإنقاذ طاقمها المكون من 30 فردًا.

وقال متحدث لـ«رويترز»: «إنه تم انتشال 16 شخصًا من المياه ولا يزال هناك 11 في قارب نجاة واثنان في المياه».

وقالت الشركة إن السفينة غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضاف المتحدث أن الشركة على اتصال مع سلطات ميناء عسلوية في إيران وكذلك خدمات الإنقاذ الجوي البحرينية في حال تطلب الأمر ذلك.

وتنقل السفينة الإماراتية سيارات وغرقت على بعد 30 ميلاً من ميناء عسلوية الايراني.