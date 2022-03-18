رجل يهرّب عقارب حيّة في علب شوكولاته

محمد بن مسعود - الدمام - اعترف رجل يبلغ من العمر 39 عامًا بأنه يعمل في استيراد وتصدير مئات العقارب والعناكب الحية بشكل غير قانوني، وإرسالها أو استقبالها من من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ألمانيا في طرود بريدية أمريكية، وهو ما يُعد انتهاكًا للقانون الفيدرالي.

وعُثر على العقارب في إحدى الشحن بشكل مضلل داخل علب من «شوكولاته»، ويواجه الرجل المقيم في ولاية أوريجن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 100 ألف دولار و3 سنوات من الحرية المراقبة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وكانت وكالة إدارة الحياة البرية الأمريكية قد اتهمت الرجل بعدم امتلاكه تصريح تصدير، وقد أقرّ بأنه مذنب فعلاً بمخالفة قانون أمريكي يحظر تهريب بعض الحيوانات البرية.