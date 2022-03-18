«الصحة» تسجّل 1121 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1627 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 6091 في يوم 17 مارس 2022، أظهرت تسجيل 1121 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1627 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 529926.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 10915 حالة، منها 32 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و 5 حالات في العناية المركزة.