شكرا لقرائتكم خبر عن «مُسرّعة مسك» تدعم 20 شركة ناشئة في نسختها الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" عن انطلاق النسخة الثانية من مُسرّعة ريادة الأعمال "مُسرّعة مسك"، في أعقاب نجاح النسخة الأولى من المُسرِّعة التي عقدتها المؤسسة في العام الماضي بالتعاون مع منصة تمكين الابتكار الرائدة عالميًّا "بلوغ آند بلاي".

وتعد "مُسرّعة مسك" جزءًا من رؤية المؤسسة ومبادراتها لزيادة دعم منظومة الشركات الناشئة في المملكة، وتُعزّز في سبيل ذلك الابتكار في التكنولوجيا وتُمكّن الشركات الناشئة المحلية من النمو، وتدعم خطط توسعها عالميًّا.

وفي النسخة الثانية من "مُسرّعة مسك" ستحتضن المُسرِّعة لمدة 12 أسبوعًا 20 شركة ناشئة محلية وإقليمية ودولية، وترفدها بحزمة من خدمات الإرشاد والتوجيه، والموارد الداعمة للنمو والتوسُّع السريعَيْن في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت"مسك" أن الـ 20 شركة المحتضنة في هذه النسخة انتُقِيَت من أصل 680 شركة متقدمة من 25 دولة من شتى أنحاء العالم، مضيفة أن المُسرّعة برنامج مكثَّف يجمع بين العديد من البرامج التدريبية، التي تشمل تطوير المنتجات، وتطوير الأعمال، والتمويل، والتسويق، واستخدام الأدوات القائمة على التكنولوجيا.

كما ستتلقّى الشركات المشاركة إرشادًا من خبراء عالميين، وتلتقي بشركات رأس المال الاستثماري المحلي والدولي، بالإضافة إلى فرص عمل مع كل من مؤسسة "مسك" و"بلوغ آند بلاي".

وبيَّنت أن الشركات المشاركة في النسخة الثانية من مُسرّعتها تشتمل على:GrintaHub - (السعودية): منصة تبادل وإعادة بيع التذاكر الآمنة، و Qawafel - (السعودية): سوق (B2B) لمنتجات القهوة والحلويات مثل الشوكولاتة والحلويات، وLogexa - (السعودية): خدمة تخزين عند الطلب للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن تخزين مرن بدون عقود طويلة الأجل وحد أدنى من أحجام التخزين، وHamples - (الإمارات): منصة "جرب قبل الشراء"،التي تتيح لمستخدميها طلب عينات من المنتجات لتجربتها قبل الشراء، بالإضافة إلى Squadio - (السعودية): حل سوق للموظفين يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بناء مشاريعهم وإدارة فرقهم التقنية، وSolutions - (السعودية): نظام حلول تقنية متكاملة تدعم قطاع المغاسل في المملكة، وIthnain - (السعودية): خدمة تدريب فردية موجهة نحو الهدف عبر "الإنترنت" لدعم مرضى السكري في إنشاء أسلوب حياة وعادات وسلوكيات أفضل.

وكذلك وMobiSense - (السعودية): حل قائم على البرامج يستخدم بيانات شبكة الهاتف المحمول الخاصة بك لتقديم رؤى حول كيفية تحرك الأشخاص وطريقة تنقلهم والأماكن التي يزورونها، MoneyLoop - (السعودية): منصة للتكنولوجيا المالية مصممة لمساعدة الأشخاص على الادخار وإقراض الأموال من خلال حلقة موثوقة وآمنة أو جمعية، وFlash Lead - (مصر): شركة حلول قائمة على التخزين السحابي في كيفية إنجاز المبيعات والتسويق، DermaX - (السعودية): منصة للأمراض الجلدية عن بعد تهدف إلى تبسيط الاستشارة والتشخيص ووصف الأدوية والعلاجات الجلدية، واستشارة - (مصر): شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية متخصصة في تقديم خدمات افتراضية وفي المنزل لمستخدميها، ورحلة - (السعودية): تطبيق متنقل يقدم حلاً جديدًا للنقل لمسافات طويلة من خلال ربط السائقين والركاب المتجهين إلى نفس الوجهة بأقل تكلفة، و 360Moms - (الأردن): منصة تهدف إلى خلق مجتمع داعم للأمهات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال المعلومات المتخصصة والتعليم والعروض، وTakalam - (الإمارات): منصة للاستشارات والرفاهية عبر "الإنترنت" تقدم تجربة رقمية خاصة وشخصية من خلال تقنية آمنة للغاية.

وكذلك، Nadeera - (الإمارات): شركة اجتماعية ناشئة تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتعزيز إعادة التدوير من خلال تشجيع التغيير السلوكي، وHRCom - (السعودية): نظام يساعد المنظمات على تسريع عمليات التوظيف واكتساب المواهب وتتبع المتقدمين على الوظائف، وSwiitch - (السعودية): منصة مقايضة تم إنشاؤها للمستخدمين لتبادل السلع أو الخدمات المادية، وEdfaPay - (السعودية): أول شركة سعودية في قطاع التقنية المالية تقوم ببناء ودمج تقنية Soft-POS عن طريق تطبيق الجوال، حيث يتم تنفيذ المعاملات المالية بشكل مثالي دون أي تكاليف شتغيلية، و Alod (السعودية): شركة تقدم الحلول اللوجستية من خلال تطبيق رقمي متكامل، يربط مزودي الخدمات اللوجستية مع الشركات والأفراد لتوفير خدمات التوصيل والنقل والتخزين عند الطلب.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة "مسك"، المهندس عمر نجار، أن إطلاق النسخة الثانية من "مُسرّعة مسك" يأتي في أعقاب النجاح المحقَّق في النسخة الأولى منها، مضيفًا أن المسرعة التي يديرها شريك البرنامج "بلوغ آند بلاي" تعد من أشهر المسَرِّعات في السوق المحلي وواحدة من أفضل عشر مسَرِّعات على مستوى الشرق الأوسط من حيث الجودة والقدرة والتنافسية.

وأفاد أن مُسرّعة مسك" في نسختها الثانية "اختارت " 20 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تطمح إلى توسيع نطاق أعمالها التجارية وتنميتها في المملكة، وسيتم إلحاقها بتدريب مكثف مدته 12 أسبوعا"، مؤكدا أن النسخة الثانية شهدت إقبالًا كبيرًا من الشركات الناشئة على إثر النجاح المتحقق في النسخة الأولى.

من جهته، أكد مدير عام "بلوغ آند بلاي" في الشرق الأوسط، الأستاذ باباك أحمد زادة، أن الشركة تفخر بمواصلة شراكتها مع "مسك" في النسخة الثانية من "مُسرّعة مسك"، التي ستضم مجموعة فريدة من الشركات الناشئة التي تملك فريقًا وتقنية مميزة قابلة للتوسع ومتناسبة مع احتياجات السوق.

وأضاف "هدفنا تمكين هذه الشركات في خططها التسويقية، بدفع التحوُّل الرقمي الذي يتماشى مع أهداف رؤية "السعودية 2030"، مع تطوير فرص استثمارية واعدة في المملكة"، مضيفًا أن كلمة سر نجاح "مُسرّعة مسك" هو التعاون من قبل المستثمرين الكبار، والموجهين، والعملاء، والجهات التمكينية الحكومية، والأوساط الأكاديمية.