تفاعل على وفاة الشيخ جمل بن شري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، بنبأ وفاة الشيخ جمل بن ناصر بن جمل بن شري في أحد مشافي الرياض. وتوالت عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدات دعت بالرحمة والمغفرة للشيخ جمل بن شري ولأهله وعشيرته بالصبر والسلوان.

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