محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الشيشاني يعلن ارسال اقوى قاداته على رأس مجموعة مقاتلين إلى أوكرانيا
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الخميس، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال قديروف في رسالة نشرها على قناته في “تلغرام” اليوم الخميس: “أرسل مساعد رئيس جمهورية الشيشان عن الشؤون الدفاعية، عزيزي الأخ، أبتي علاء الدينوف، على رأس ألف متطوع من جمهورية الشيشان، للمشاركة في عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا”.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وأضاف قديروف أن “أبتي أرونوفيتش (أبتي أرونوفيتش علاء الدينوف)، هو مقاتل متمرس أثبت مرارا قدرته العسكرية العالية”.
وأشار قديروف إلى أن القائد الشيشاني “منسق ممتاز للمهام والإجراءات، وهو قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف القتالية الصعبة والقاسية. وأنا متأكد تماما من أنه سينفذ كل أمر بدون خسائر وبأفضل النتائج”.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الشيشاني يعلن ارسال اقوى قاداته على رأس مجموعة مقاتلين إلى أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.