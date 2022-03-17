محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة لجرحى الحرب بأحد مستشفيات العاصمة كييف إن الأوكرانيين سيحتفلون معا قريبا بالانتصار على روسيا.
ووفقا لبيان أصدره مكتب الرئاسة، قال زيلينسكي: «ما من سبيل آخر في ظل وجود مثل هذه العائلات القوية في بلادنا»، وذلك بعد فترة وجيزة من لقائه أسرة تعاني من إصابات بطلقات نارية أثناء فرار أفرادها للنجاة بحياتهم.
وأثناء الزيارة، أعطى زيلينسكي طفلا عمره 8 سنوات دمية على شكل حيوان. ووفقا لمصادر أوكرانية، قامت شقيقة الطفل بحمايته أثناء القصف الروسي. وتعرضت الفتاة لإصابات خطيرة أثناء هروبها من فورزيل، شمال كييف، وكذلك الأم.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – رئيس أوكرانيا يعرب عن ثقته في تحقيق النصر أثناء زيارة لجرحى الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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