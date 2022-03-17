ونتروندرلاند و بوليفارد تشهدان تنظيم أكبر حفلة تنكرية في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تستضيف منطقة بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند، اليوم الخميس وغداً الجمعة، الحفلة التنكرية الأولى من نوعها في موسم الرياض.

ونبّه موسم الرياض في تغريدة على حسابه في توتير أمس الأربعاء على زواره ممن سيحضرون مهرجان التنكر، بعدم جلب أكسسوارات حادة أو أدوات خطيرة، حفاظاً على سلامتهم.

ويعد هذا المهرجان أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية، وسيسمح لمرتدي الأزياء التنكرية الدخول مجاناً إلى منطقة بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند.

يذكر أن المهرجان سيقدم جوائز منها سيارتين، بالإضافة إلى 40 جهاز بلايستيشن.