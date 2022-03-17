محمد بن مسعود - الدمام - وزارة التجارة الصينية تدلي بتصريحات لاذعة ضد الولايات المتحدة وتطالب منها ان توقف هذا الامر فورا

على الولايات المتحدة أن توقف الضغط غير المبرر على الشركات الصينية أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فين، أن الولايات المتحدة يجب أن تتخلى على تسييس العلاقات التجارية الاقتصادية ووقف ضغطها على الشركات الصينية. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: “على الجانب الأمريكي أن يوقف بسرعة ضغطه غير المبرر على الشركات الصينية والتخلي عن ممارساته الخاطئة لتسييس المسائل التجارية والاقتصادية. يجب إنشاء أجواء السوق العادلة والمستقرة للشركات من جميع أنحاء العالم بما فيها الشركات الصينية”. وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل قمع أنشطة شركات الاتصالات الصينية بشكل ضار دون أي أساس واقعي. وأشار إلى أن الصين ستتخذ إجراءات ضرورية للحماية الحاسمة لحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية.

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