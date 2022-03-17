اختتام أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لعمليات الإطفاء بالرياض

اختتمت في مدينة الرياض اليوم , أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لعمليات الإطفاء، الذي نظمته المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .

واشتمل المؤتمر على (16) جلسة وأكثر من (40) ورقة عمل عن السلامة من الحرائق الصناعية وحرائق البراري والحرائق في المدارس وحرائق المترو والقطارات، وناقش تصميم وإدارة حدائق الملاهي الآمنة وإدارة هجمات حريق العمد وإدارة الحشود، وأهمية القيادة والثقافة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار في عمليات الإطفاء وتصميم المباني الشاهقة الآمنة.

واستعرض المعرض المصاحب للمؤتمر منصات المحاكاة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة الأمن ومحطة التحكم وتكنولوجيا الإشارات، وتجهيزات محطات الإطفاء، ومعدات الدعم الفني والإغاثة في حالات الكوارث، ومركبات الإطفاء ومعدات المركبات، ومعدات الحماية الشخصية والإنقاذ والطوارئ والإسعافات الأولية والمعدات الطبية