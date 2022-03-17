واشتمل المؤتمر على (16) جلسة وأكثر من (40) ورقة عمل عن السلامة من الحرائق الصناعية وحرائق البراري والحرائق في المدارس وحرائق المترو والقطارات، وناقش تصميم وإدارة حدائق الملاهي الآمنة وإدارة هجمات حريق العمد وإدارة الحشود، وأهمية القيادة والثقافة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار في عمليات الإطفاء وتصميم المباني الشاهقة الآمنة.
واستعرض المعرض المصاحب للمؤتمر منصات المحاكاة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة الأمن ومحطة التحكم وتكنولوجيا الإشارات، وتجهيزات محطات الإطفاء، ومعدات الدعم الفني والإغاثة في حالات الكوارث، ومركبات الإطفاء ومعدات المركبات، ومعدات الحماية الشخصية والإنقاذ والطوارئ والإسعافات الأولية والمعدات الطبية
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لعمليات الإطفاء بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.