تحديث خصومات 200 علامة تجارية ببطاقة تميز هيئة الصحفيين

حدث فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، بالتعاون مع مزايا إكسكلوسيف إحدى شركاء النجاح لشهر رمضان المبارك، خصومات الجهات والعلامات التجارية المانحة، والتي تصل لأكثر من مائتي علامة تجارية والمشاركة ببطاقة التميز لمنسوبي هيئة الصحفيين السعوديين وأسرهم بمختلف المناطق والمحافظات.

وقال مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة، فهد الإحيوي، إنه انطلاقًا من الشراكة البناءة مع مزايا إكسكلوسيف تم تحديث بيانات وخصومات بطاقة التميز لشهر رمضان، والتي تتم بصورة شهرية ودورية لعدد من الجهات والعلامات التجارية ونسب الخصم فيها، والتي بالإمكان لكل عضو بالهيئة من مختلف المناطق والمحافظات التسجيل الآلي والحصول على البطاقة والاطلاع على المزايا الممنوحة والاستفادة منها.

يذكر أنه بالإمكان الاستفادة من نسب الخصم لبطاقة التميز بهيئة الصحفيين من كافة الأعضاء بمختلف الفروع وأسرهم، وتتفاوت نسب الخصومات في مختلف الجهات المانحة والمتعلقة بتأجير السيارات ووكالات الطيران والسفر، وعيادات المراكز الصحية والمجالات الفندقية والمطاعم والخدمات والتسوق، والتطبيقات التعليمية، وتصل نسبة الخصم في بعض تلك الجهات والعلامات التجارية إلى نسب 70%.

وبالإمكان التسجيل ببطاقة التميز عن طريق الخطوات المحددة لجميع أعضاء الهيئة من كافة الفروع والتواصل بالهاتف الموحد اوعبر الواتس على الرقم (920009819).