الفيصلي يصعد للمركز الـ 11 بعد فوزه على الفتح بهدف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، فوزًا على نظيره الفتح بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل مارتن بويلي هدف الفيصلي في الدقيقة 59، ليرتفع رصيد الفيصلي بهذا الفوز إلى 28 نقطة من 25 مباراة، في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 31 نقطة، في المركز السادس.