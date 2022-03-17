ضمك يتغلب على الاتفاق بهدف دون مقابل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تغلَّب فريق ضمك على ضيفه فريق الاتفاق بهدف دون مقابل، في منافسات الجولة الـ ٢٥ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
جاء الهدف الوحيد في المباراة لصالح فريق ضمك في الدقيقة ٤١ من زمن الشوط الأول سجله لاعبه هلال سوداني.
وبهذه النتيجة يكون فريق ضمك في المركز الخامس من سلم الترتيب برصيد ٤٢ نقطة، فيما يحل نادي الاتفاق في المركز الـ ١٤ برصيد ٢٤ نقطة.
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