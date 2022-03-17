مهرجان القهوة والشوكولاتة الدولي بجدة يستقبل زواره

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

استقبل مهرجان القهوة والشوكولاتة الدولي اليوم زواره بمحافظة جدة؛ بالتزامن مع إطلاق شعار ” عام القهوة السعودية 2022 “، الذي تستمر فعالياته حتى الـ 19 من مارس الحالي، بمشاركة أجنحة تضم أكثر من 60 علامة تجارية عربية وعالمية في مجالي القهوة والشوكولاتة، وحضور عدد من المختصين والخبراء بمجال القهوة والشوكولاتة.

ويتيح المهرجان لزواره فرصة تمكينهم تجربة صناعة قهوتهم بأنفسهم، وكذلك إقامة ورش عمل وعروض وفعاليات متنوعة.

وتكمن أهمية المهرجان الذي يعد امتدادًا للمعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة، كونه وجهة أساسية للزوار والمستثمرين ورواد الأعمال، ومزارعي البُن في المملكة.

ويصاحب المهرجان الذي يستمر على مدى أربعة أيام فعاليات أبرزها: بطولة التذوق السعودية، ومنصة ثقافة القهوة، ومنصة لذة الشوكولاتة، إضافة إلى فرق ترفيهية وعروض موسيقية متنوعة.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان إبرام عدد من الاتفاقيات والصفقات التجارية والشراكات الإستراتيجية بين شركات ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مما يصنع أثرًا إيجابيًا في توطيد علاقة المستثمرين السعوديين بالموردين من الخارج.