محمد بن مسعود - الدمام - انطلاق أكبر حفلة تنكرية في موسم الرياض.. شاهد بالصور كيف ظهر الجمهور بإطلالات مفاجئة

نشرت هيئة الترفيه عبر حسابها على “تويتر” صورا وثقت انطلاق أكبر حفلة تنكرية اليوم في منطقتي “بوليفارد رياض سيتي” و”ونتر وندرلاند” ضمن فعاليات موسم الرياض. وأظهرت الصور حضور أعداد كبيرة من الجمهور مرتدين أزياء تنكرية لأبطال خارقين وسط أجواء من السعادة والفرحة. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وتنوعت الأزياء التنكرية التي ارتداها الحضور مثل بات مان وسبايدرمان والجوكر، وأزياء شخصيات الأنمي وغيرها . الجدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أعلن في وقت سابق عن الدخول مجانًا إلى “البوليفارد” اليوم وغدا للمتنكرين فقط. وأضاف رئيس “هيئة الترفيه”: أنه يوجد “جائزة سيارة، وجوائز أخرى لأفضل تنكر “.

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