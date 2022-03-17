محمد بن مسعود - الدمام - 08-14-1443 09:25
صدى تبوك – متابعة
قال محلل الطقس والمختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن معظم مناطق المملكة ستشهد انخفاضاً في درجات الحرارة، وكذلك هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.
وأوضح العقيل، وفقاً لـ”الإخبارية”، أن معظم الأجواء الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة شهدت أجواءً باردة فجر هذا اليوم، وكذلك القطاع الشرقي ومنطقة الرياض، حيث وصلت درجات الحرارة الصغرى إلى 8 درجات مئوية.
وتوقع أن يشهد القطاع الشرقي والمناطق الجنوبية ومنها الرياض ونجران وكذلك الشرق والمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، والمرتفعات الشرقية وتشمل عسير والباحة ومكة المكرمة، رياحاً نشطة تصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة، مصحوبة بأتربة وغبار وانخفاض في درجات الحرارة.
كما توقع أن تشهد المرتفعات الجنوبية، والجنوبية الغربية، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مشيراً إلى أن الأجواء الباردة ستستمر حتى منتصف الأسبوع القادم على معظم مناطق المملكة.
فيديو | محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق #المملكة وتصل في عدد من المناطق إلى درجتين مئوية تحت الصفر#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Q0Y6dtg4Dr— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 17, 2022
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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