ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الياباني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني.

وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون بين البلدين الصديقين والفرص الواعدة لتطويره في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما جرى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا، حيث أكد سمو ولي العهد على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود الهادفة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع، ودعمها لكافة الجهود لوقف العمليات العسكرية بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، كما جدد سموه ـ حفظه الله ـ حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهاً بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.