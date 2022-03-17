الأمير خالد الفيصل يشرّف الحفل الختامي لسباقات الخيل بمحافظة جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

توّج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الفائزين في الحفل الختامي لرزنامة سباقات الخيل بميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة،

وشهد الحفل إقامة عدة أشواط كبرى ، تتمثل في كأس الأمير خالد الفيصل للخيل العربي، وشوط كأس ودرعي وزارة الدفاع، وشوطي كأس امارة منطقة مكة المكرمة، وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

الشوط الأول على درع وزارة الدفاع ومسافته 1400م لخيل الإنتاج مفتوح افراس وفاز به الفرس شيومه لإسطبل الشيناوي، تدريب عاصم احمد وقيادة الخيال خالد الرويشد.

الشوط الثاني على كأس امارة منطقة مكة المكرمة ومسافته 1600م لخيل الإنتاج مفتوح وفاز به الجواد مدهاله للمالك وليد بكر سامبو، تدريب صالح سورو وقيادة الخيال إبراهيم محمد.

الشوط الثالث على كأس امارة منطقة مكة المكرمة ومسافته 1600م لخيل الإنتاج والمستورد مفتوح وفاز به الجواد هيدن سبيل للمالك تركي بن نايف الذويبي، تدريب تركي الذويبي وقيادة الخيال خالد المطيري.

أخبار قد تهمك

الشوط الرابع على درع وزارة الدفاع ومسافته 2000م لخيل الإنتاج لم تربح وفاز به الجواد ضياء الحق للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي ، تدريب احمد مكي وقيادة الخيال احمد الشرار.

الشوط الخامس على كأس وزارة الدفاع ومسافته 2000م لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات وفاز به الجواد ناش للمالك حميد حمد الحربي، تدريب خشان الشمري وقيادة الخيال محمد الجريسي.

الشوط الرئيسي السادس على كأس الأمير خالد الفيصل ومسافته 2000م للخيل العربية مفتوح وفاز به الجواد ايهم عذبه للمالك خالد فهد الحوشان، تدريب محمد العنزي وقيادة الخيال احمد الطيار