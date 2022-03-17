شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة جسر الملك فهد تحتفي بأبطال الصحة خلال جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم، بمنسوبي وزارة الصحة من موظفين ومتطوعين على جهودهم المبذولة طيلة فترة جائحة كورونا وتعاونهم مع الإدارات العاملة بالجسر للحد من انتشار الجائحة، واتخاذهم لجميع الإجراءات الاحترازية على الرغم من عبور آلاف المسافرين عبر جسر الملك فهد، وخدمتهم لأكثر من مليونين ومئتين ألف مسافر.

وكرّم الرئيس التنفيذي للمؤسسة عبدالرحمن المبارك، مسؤولي وموظفي ومتطوعي وزارة الصحة العاملين بالجسر، مبينًا أن المؤسسة خلال الجائحة كانت وبالتعاون والتنسيق مع بقية الجهات تعمل على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للمستفيدين، وفق الأهداف الموضوعة والخطط المرسومة لتحقيق أعلى معدلات الجودة في الخدمات المقدمة.

يذكر أنه في وقت سابق دشنت المؤسسة خدمة الدفع الإلكتروني، سعيًا للتسهيل على عابرِي الجسر، وتقليل أوقات الانتظار.