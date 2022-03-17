شكرا لقرائتكم خبر المملكة تتصدر أولمبياد الرياضيات والفيزياء بـ10 ذهبيات وفضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظت المملكة على صدارتها في ترتيب الدول المشاركة في الأولمبياد الخليجي للرياضيات 2022GMO، والأولمبياد الخليجي للفيزياء GPhO 2022، اللذين أقيما في مدينة الدمام على مدار 5 أيام واستضافتهما وزارة التعليم، وأقيما بتنظيم من مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي.

وحصد أعضاء المنتخب السعودي للرياضيات المشاركون في المسابقة 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في الأولمبياد الخليجي للرياضيات 2022GMO وفازوا بالمركز الأول للعام الثامن على التوالي من بين 42 طالبا وطالبة من 7 دول خليجية، هي: السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، إضافة إلى الجمهورية اليمنية.

وحقق جميع أعضاء المنتخب السعودي للفيزياء المشاركين في الأولمبياد الخليجي للفيزياء GPhO 2022 ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية من بين 28 طالبا وطالبة، يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.

وقال الأمين العام لـمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود بن سعيد المتحمي «إن هذا التألق والإنجاز تحقق بتوفيق من الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة، لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية في مجال العلوم والرياضيات، وبناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية».

الفائزون في الرياضياتحقق كل من: الطالب مهدي البيك من تعليم الشرقية الميدالية الذهبية، وهادي العيثان من تعليم الأحساء الميدالية الذهبية، وعلي الرمضان من إدارة تعليم المنطقة الشرقية الميدالية الذهبية، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية الميدالية الذهبية.

بينما حقق كل من: عبدالإله الطف من تعليم الشرقية الميدالية الفضية، ومعاذ الغامدي من تعليم منطقة مكة المكرمة الميدالية الفضية.

الفائزون في الفيزياء

حصد كل من: الطالب صادق العباد من تعليم الرياض الميدالية الذهبية، ولمى الأهدل من تعليم جدة الميدالية الذهبية، وجواد السيف من تعليم الشرقية الميدالية الذهبية، وحسين قدح من تعليم جدة الميدالية الفضية.

أهداف تسعى إليها الوزارة

