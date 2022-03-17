تحذير من منتجَين للعيون لارتفاع نسبة الرصاص

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وأوضحت أنها حللت عينات من منتجات العناية بالعيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016 . ولفتت الانتباه إلى أن المنتج الأول يحمل اسم «كحل خبراء الإثمد الإثمد الأسود خبراء كحل الإثمد الأصفهاني AL-ETHMED EYELINER»، ويحمل المنتج الثاني اسم «كحل خبراء الإثمد الإثمد الأحمر خبراء كحل الإثمد الأصفهاني AL-ETHMED EYELINER «.
كما أصدرت قرارا بتعليق تسجيل وسحب مستحضر(RABEZOLE) تركيز 20 ملغ و10 ملغ والمسجلة بالهيئة برقمي (95-368-07)(96-368-07).ويتم تسويقهما من قبل شركة جمجوم فارما للصناعات الدوائية، وذلك لعدم تكافؤهما حيويا مع المستحضر المرجعي، و بناء على تعميم الهيئة على قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بالهيئة رقم (23/1107/sfda/43) القاضي بتعليق تسجيل وسحب المستحضر.
خطورة زيادة نسبة الرصاص:
- الإصابة بفقر الدم.
- ارتفاع الضغط.
- الإصابة بأمراض الكلى.
- أمراض الأعصاب وتشمل الصرع والغيبوبة.
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