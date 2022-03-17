شكرا لقرائتكم خبر ضبط 3 أشخاص لإيوائهم 5 مخالفين لأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بقطاع تهامة على 3 مقيمين من الجنسية السودانية، لإيوائهم 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في أحد المواقع، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة، واستكمال إجراءات التحقيق مع مالك الموقع.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للعقوبات النظامية.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

العقوبات

